Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Сильно за нас болеют»: призер ОИ-2026 Филиппов об отношении итальянцев на Играх

Denis Balibouse/Reuters

Единственный российский медалист Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, как иностранные спортсмены относились к нему на Играх в Италии. Его слова передает Sport24.

«Итальянцы очень сильно за нас болеют. Они любят русских. Было ощущение, что они болеют за меня больше, чем за своих. Болельщики из других стран тоже топят за нас, несмотря на то что мы выступаем под нейтральным статусом», — рассказал Филиппов.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 25 побед на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее американский журналист заявил, что ждет россиян на ОИ-2028 с флагом и гимном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!