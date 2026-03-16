У российской школы обнаружили беспилотник со взрывчаткой, проходит эвакуация

Ситников: в Костроме у школы обнаружили дрон со взрывчаткой, проходит эвакуация

В Костроме на территории гимназии №28 нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, по предварительной информации, со взрывчаткой. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников в мессенджере Max.

«На обломках БПЛА, предварительно, могут находиться частицы взрывчатого вещества», — написал он.

По его словам, было принято решение ликвидировать обломки дронов на месте.

«Для безопасности жителей ближайших домов организована кратковременная эвакуация», — добавил Ситников.

Губернатор Костромской области уточнил, что жителей домов рядом со старым корпусом гимназии на некоторое время перевезли в лицей №34. Там, отметил глава региона, созданы все необходимые условия, организован чай для людей.

13 марта обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Краснодаре, об этом сообщал глава муниципального образования Евгений Наумов.

До этого на Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков беспилотника.

Ранее в Анапе обломки дрона попали в многоквартирный дом.