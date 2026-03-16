Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

У российской школы обнаружили беспилотник со взрывчаткой, проходит эвакуация

Ситников: в Костроме у школы обнаружили дрон со взрывчаткой, проходит эвакуация
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Костроме на территории гимназии №28 нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, по предварительной информации, со взрывчаткой. Об этом сообщил глава региона Сергей Ситников в мессенджере Max.

«На обломках БПЛА, предварительно, могут находиться частицы взрывчатого вещества», — написал он.

По его словам, было принято решение ликвидировать обломки дронов на месте.

«Для безопасности жителей ближайших домов организована кратковременная эвакуация», — добавил Ситников.

Губернатор Костромской области уточнил, что жителей домов рядом со старым корпусом гимназии на некоторое время перевезли в лицей №34. Там, отметил глава региона, созданы все необходимые условия, организован чай для людей.

13 марта обломки беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в Краснодаре, об этом сообщал глава муниципального образования Евгений Наумов.

До этого на Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков беспилотника.

Ранее в Анапе обломки дрона попали в многоквартирный дом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!