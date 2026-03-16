Посол Украины в Омане ответила на критику своего наряда на приеме

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Омане Ольга Селих, пришедшая на прием в дипломатическом представительстве Саудовской Аравии в белых облегающих лосинах, оправдалась за свой наряд. Об этом пишет агентство «Украинские новости».

По словам дипломата, ее образ на мероприятии был адекватным и полностью соответствующим приему.

«На мероприятии я была одета в классические костюмные брюки и элегантный верх, который отвечает общепринятому европейскому деловому стилю и стандартам дипломатических мероприятий», — подчеркнула Селих.

Она обратила внимание, что в СМИ и социальных сетях раскритиковали ее наряд. По мнению посла, соответствующие публикации «формируют искаженное и негативное представление о ее деятельности».

14 марта в министерстве иностранных дел РФ заявили, что здание посольства Киева в Москве по-прежнему находится в государственной собственности Украины. Неприкосновенность здания сохраняется, несмотря на разрыв дипломатических отношений и продолжающийся конфликт. В ведомстве сослались на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, по которой страна пребывания обязана защищать помещения дипломатического представительства другого государства даже при отсутствии отношений.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в столице РФ задолжало несколько миллионов рублей за электричество.

 
