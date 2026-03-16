Иркутянин зарубил топором двух знакомых и получил 16,5 лет колонии

В Иркутской области суд приговорил 21-летнего жителя поселка Каменск к 16,5 лет колонии строгого режима за нападение с топором на двух знакомых, мужчины получили тяжелые травмы, спасти их не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в марте 2025 года в поселке Кедровый Чунского района. Молодой человек пришел к знакомым выяснять отношения, полагая, что они распространяют о нем слухи. В ходе ссоры один из мужчин ударил гостя кочергой и выбежал в дровяник.

Разозлившись, злоумышленник схватил топор и нанес оппоненту множественные удары по голове, спасти пострадавшего не удалось. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый вернулся в квартиру и напал на второго — 57-летнего соседа, ударив его топором не менее двух раз, он также не выжил. Топор нападавший выбросил по пути домой, его задержали по горячим следам.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда иркутянину назначено наказание в виде 16,5 лет линия свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее на Алтае мужчина сбил пенсионерку и напал на отца с топором.

 
