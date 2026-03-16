Экс-арбитр РПЛ рассказал, как тренеров «Балтики» и ЦСКА накажут за потасовку

Арбитр Федотов заявил, что Талалева могут отстранить за стычку с Челестини

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал потасовку между главными тренерами «Балтики» и ЦСКА Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в матче 21-го тура. Его слова передает «Чемпионат».

«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона, поскольку это рецидив. Он дает интервью, где говорит, как команде не хватает тренера на скамейке — а потом делает вот это. Для него это шоу, скучно человеку. Со стороны Левникова же я никакой проблемы не вижу. Игру он не упускал. Челестини тоже виноват, что забежал в чужую техническую зону. Но ему дадут мало, а Талалаеву — много», — заявил Федотов.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

Во время матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее «Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА.