США ударом ATACMS затопили подлодку российского производства в Иране

Подводная лодка проекта «Варшавянка» российского производства затонула в результате удара американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. Об этом сообщает TWZ.

«Подлодка [проекта «Варшавянка»] входит в число иранских военно-морских судов, которые американские войска поразили баллистическими ракетами малой дальности ATACMS. ATACMS не может поражать движущиеся цели, поэтому подводная лодка должна была находиться в порту в момент попадания», — пишет издание.

Об уничтожении иранской субмарины ударом ATACMS заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн.

«Всего за первые 13 дней этой операции наши артиллерийские силы вошли в историю. Они произвели первые в истории боевые действия выстрелы высокоточными ракетами, поразив цели в глубине вражеской территории <...> Они использовали армейские ракетные комплексы ATACMS для потопления нескольких кораблей, включая подводную лодку», — сообщил Кейн.

По данным TWZ, речь идет именно о субмарине проекта «Варшавянка», а не о других подлодках, имевшихся у Военно-морских сил Ирана: подводных кораблях проектов Fateh и Ghadir.

До этого в Иране заявили об уничтожении американских истребителей на авиабазах США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что цели были атакованы ударами по авиабазам США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.



Ранее Иран впервые в текущем конфликте с США и Израилем использовал ракету «Саджиль».