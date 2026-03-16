В Кузбассе пенсионерка выбросила в окно 11 млн рублей

В Кузбассе пенсионерка лишилась накоплений, выбросив их в окно

В Кемерове 60-летняя пенсионерка выбросила из окна сверток с 11 млн рублей, выполняя указания мошенников, женщина проигнорировала предупреждения полиции и банка. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Неизвестные связались с пенсионеркой под видом сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в спонсировании терроризма, пригрозив проблемами родственникам. В почтовый ящик женщины подбросили телефон и поддельное «постановление о сотрудничестве».

Затем лжеработники Центробанка убедили ее снять все накопления и передать на «хранение». В банке сотрудники пытались отговорить пенсионерку и вызвали полицию. Правоохранители также предупредили женщину, но она продолжила общение с аферистами.

Дома она упаковала почти 11 млн рублей в пакет и выбросила из окна, сверток подобрал курьер. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

