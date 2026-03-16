Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Кузбассе пенсионерка выбросила в окно 11 млн рублей

Ilya Naymushin/Reuters

В Кемерове 60-летняя пенсионерка выбросила из окна сверток с 11 млн рублей, выполняя указания мошенников, женщина проигнорировала предупреждения полиции и банка. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Неизвестные связались с пенсионеркой под видом сотрудников правоохранительных органов и обвинили ее в спонсировании терроризма, пригрозив проблемами родственникам. В почтовый ящик женщины подбросили телефон и поддельное «постановление о сотрудничестве».

Затем лжеработники Центробанка убедили ее снять все накопления и передать на «хранение». В банке сотрудники пытались отговорить пенсионерку и вызвали полицию. Правоохранители также предупредили женщину, но она продолжила общение с аферистами.

Дома она упаковала почти 11 млн рублей в пакет и выбросила из окна, сверток подобрал курьер. Осознав обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!