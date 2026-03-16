В Иране перечислили возможные условия для открытия Ормузского пролива

Tasnim: Иран может открыть Ормузский пролив в случае снятия санкций
Процесс открытия Ормузского пролива должен быть связан со стратегическими уступками со стороны США. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

В материале отмечается, что возобновление судоходства не может рассматриваться в рамках простого прекращения боевых действий.

«Скорее он (процесс открытия Ормузского пролива. — «Газета.Ru») должен быть связан со стратегическими уступками», — говорится в публикации.

Речь идет о гарантированном снятии санкций с Ирана, возвращении замороженных активов, выводе американских баз и развитии торговли не в долларах США.

Как отметили обозреватели, конечная цель Тегерана должна заключаться в создании нового порядка на Ближнем Востоке. В Исламской Республике считают, что страны региона могут посредством сотрудничества в сферах экономики и безопасности полностью и структурно нейтрализовать экономическое давление Соединенных Штатов.

12 марта глава американского министерства финансов Скотт Бессент сообщил, что США рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе. При этом позднее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страны — члены не готовы направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности.

Ранее американскому лидеру предложили решить проблему Ормузского пролива с помощью ядерного оружия.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!