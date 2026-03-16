В НХЛ признались, что пока не приняли решение по участию россиян в Кубке мира

В НХЛ заявили, что вопрос по участию россиян в Кубке мира пока не решен

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России по хоккею в Кубке мира 2028 года. Его слова приводит журналист Эрик Энгельс в соцсети Х.

«Решение по России еще не принято», — заявил Беттмэн.

Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года состоятся в Канаде и Чехии. Последний Кубок мира состоялся в 2016 году. Россия на том турнире дошла до полуфинала, где уступила будущим победителям — сборной Канады. В 2024 году НХЛ планировала провести альтернативный «Турнир четырех наций» с участием Канады, США, Швеции и Финляндии.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в НХЛ заявили, что отстранение сборной России не является проблемой лиги.