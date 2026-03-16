Трамп заявил, что люди «не должны жить» на Украине

Трамп заявил, что не знает, смог бы жить на Украине на фоне конфликта

Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, смог бы жить на Украине в условиях конфликта. Его слова передает РИА Новости.

«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать», — сказал глава государства, общаясь с журналистами в Белом доме.

9 марта президент России Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа глав двух государств продлилась около часа, диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Путин и Трамп сосредоточились на обсуждении эскалации на Ближнем Востоке, а также хода переговоров в формате Россия — США — Украина.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что переговоры по урегулированию украинского кризиса будут продолжены. Он допустил, что новая встреча может состояться в Стамбуле — все участники процесса «весьма позитивно» относятся к такой идее. Тем не менее конкретная информация о дате и месте проведения консультаций пока отсутствует, добавил представитель Кремля.

