Опухоль кишечника размером с баскетбольный мяч удалили алтайской пенсионерке

В Алтайском крае хирурги онкологического центра Барнаула удалили у 71-летней пациентки огромную злокачественную опухоль кишечника. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина начала испытывать сильную боль в области живота два года назад, сначала болел левый бок, затем боль распространилась по всей брюшной полости и стала постоянной. Пропал аппетит, появилась тошнота и рвота после еды, живот стал твердым.

Женщину доставили на скорой в больницу Славгорода, а затем направили в краевой онкоцентр. Операция длилась около трех часов. Хирурги отсекли часть кишки с опухолью, которая вросла в брюшную полость, но не задела соседние органы и не дала метастазов. После операции боли исчезли, аппетит вернулся, живот стал плоским. Пациентку выписали, позже она пройдет консилиум для определения дальнейшего лечения.

