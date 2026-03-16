Трамп заявил об отсутствии необходимости работать с Евросоюзом по Украине

Трамп: у США нет необходимости работать с Евросоюзом по Украине
У США отсутствует необходимость работать с Европейским союзом по Украине, поскольку этот конфликт находится за тысячи миль от Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами.

«Мы работаем с ними по Украине. Украина отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», - сказал он.

В это же время американский лидер раскритиковал европейских союзников по НАТО за нежелание подключаться к планируемой США коалиции по Ормузскому проливу.

«А они потом нам говорят, что у них есть тральщик [в зоне Ормузского пролива], но они не хотят это делать?! Это ужасно», — указал президент США.

Трамп отметил, что взаимодействие с Европой по украинскому конфликту пошел бывший президент США Джо Байден.

«Байдена обчистили. Но мы работали с ними по Украине, хотя у нас нет необходимости», — резюмировал он.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий озвучил предположение, что во время недавнего телефонного разговора американский лидер мог попросить президента России Владимира Путина не вступать в конфликт в Иране.

Ранее в США нашли «козыри в рукаве Ирана», мешающие Трампу быстро завершить войну.

 
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
