Больная раком Лерчек отреагировала на решение суда о приостановке уголовного дела

Лерчек заявила, что рада приостановке уголовного дела

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), которая лечится от рака, прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) решение суда о приостановке уголовного дела.

«Мы очень этому рады. Но сейчас самое важное — здоровье», — сказала она в видео, которое опубликовал отец ее ребенка Луис Сквиччиарини на своей странице в соцсети.

По словам Чекалиной, теперь она уделит все свое внимание лечению. Блогер подтвердила свой диагноз — рак желудка четвертой степени — и поблагодарила всех за поддержку и молитвы.

16 марта Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной из-за ее болезни. Вместо домашнего ареста суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

До этого Лерчек начала экстренный курс химиотерапии в государственном онкологическом центре им. Блохина, также она проходит лучевую терапию. По информации SHOT, у женщины обнаружили лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое фиксируется только на четвертой стадии рака. В таких случаях опухоль проникает в лимфатические сосуды, из-за чего появляется боль в груди, сильная одышка и сухой кашель.

Чекалина родила четвертого ребенка в феврале 2026 года. В марте у нее обнаружили рак. По словам Сквиччиарини, Лерчек страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лерчек обвинили в превращении болезни в реалити-шоу.

 
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
