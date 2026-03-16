Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Российский журналист получил 10 лет тюрьмы за фейки о действиях ВС РФ

Shutterstock

Суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор журналисту Сергею Резнику (признан в РФ иностранным агентом), признав его виновным в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ, публичных призывах к экстремистской деятельности, реабилитации нацизма и вымогательстве. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ по Ростовской области.

Суд установил, что Резник размещал в интернете «материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны». Кроме того, он публиковал в сети заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ. Также обвиняемый оказался причастен к вымогательству денег.

Резник получил 10 лет колонии строгого режима и был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет.

Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске.

В феврале Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении звезды фильма «9-я рота» Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) о фейках про российские войска. Два года назад актер в одном из интервью заявил, что ВС РФ якобы нанесли удар по Кривому Рогу, который привел к жертвам среди мирных жителей. Теперь Смольянинову грозит многомиллионный штраф или лишение свободы. Сейчас актер проживает в Латвии, он находится в международном розыске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в США могут разорить журналиста Такера Карлсона за фейки об американской армии.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!