Российский журналист получил 10 лет тюрьмы за фейки о действиях ВС РФ

Суд в Ростове дал журналисту Резнику 10 лет тюрьмы за фейки о действиях ВС РФ

Суд в Ростове-на-Дону вынес заочный приговор журналисту Сергею Резнику (признан в РФ иностранным агентом), признав его виновным в распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ, публичных призывах к экстремистской деятельности, реабилитации нацизма и вымогательстве. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ по Ростовской области.

Суд установил, что Резник размещал в интернете «материалы, отрицающие факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, порочащие деятельность СССР в годы Второй мировой войны». Кроме того, он публиковал в сети заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ. Также обвиняемый оказался причастен к вымогательству денег.

Резник получил 10 лет колонии строгого режима и был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение пяти лет.

Приговор был вынесен заочно, поскольку осужденный находится в международном розыске.

