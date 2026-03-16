В Иране заявили об уничтожении американских истребителей на авиабазах США

КСИР: Иран уничтожил ангары с истребителями на авиабазах США в ОАЭ и Бахрейне

Военно-морские силы (ВМС) Ирана нанесли удары по авиабазам США Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает агентство Tasnim.

По его данным, в результате атаки были уничтожены ангары с американскими самолетами.

«ВМС КСИР уничтожили ряд ангаров американских истребителей на авиабазах фугасными крылатыми ракетами в ходе комбинированной ракетно-беспилотной операции», — отмечается в заявлении.

КСИР пообещал продолжать удары по базам США на Ближнем Востоке до полного вывода американских сил из региона.

Накануне КСИР заявил, что за несколько дней Иран уничтожил свыше 80% радаров и ключевых объектов на военных базах США на Ближнем Востоке. По данным корпуса, утром 15 марта иранские вооруженные силы атаковали беспилотниками и ракетами вышки по управлению полетами, склады с оборудованием на базах «Аль-Дафра» в ОАЭ, авиабазах «Аль-Удейри» и «Али ас-Салем» в Кувейте и авиабазе «Шейх-Иса» в Бахрейне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран впервые в текущем конфликте с США и Израилем использовал ракету «Саджиль».