Грабитель с гранатой вынес из ювелирного магазина украшения на миллион рублей

В Волгограде полиция задержала 46-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин, мужчина угрожал продавцам предметом, похожим на гранату, и похитил украшения на сумму более 965 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Инцидент произошел в одном из ювелирных магазинов Центрального района. Злоумышленник в черной куртке вошел в торговый зал, достал предмет, похожий на боеприпас, приказал сотрудникам отдать украшения и скрылся. Директор магазина сразу обратилась в полицию.

Момент нападения зафиксировали камеры, оперативники установили личность грабителя — ранее неоднократно судимого 46-летнего волгоградца. Его задержали, он признал вину. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 12 лет колонии.

До этого житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ». Ему удалось похитить восемь смартфонов стоимостью 200 тыс. рублей. Правоохранители вышли на подозреваемого по камерам, задержали его и изъяли часть добычи.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил магазин и пытался сбежать от полиции на автобусе.