Лишенный российского гражданства комик рассказал о службе брата в ВСУ

Бывший участник юмористического шоу Stand Up на телеканале ТНТ Дмитрий Романов, ранее лишенный российского гражданства, рассказал, что его старший брат служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом), опубликованном на YouTube.

По словам Романова, его родители живут в Одессе, а брат служит в украинской армии. Он отметил, что родственник хотел отправиться на фронт, чтобы быть полезным своей стране.

«Это его жизнь, его право», — сказал комик, уточнив, что не знает, отправился ли брат на службу добровольно или его «бусифицировали» военкомы.

Романов добавил, что его родители не хотели бы, чтобы он тоже шел на фронт. Для семьи безопаснее, когда на войне находится один ребенок, а не двое, объяснил комик.

12 марта Романов объяснил переезд своей семьи в Европу. Он заявил, что планировал уехать из России давно и в 2020 году пробовал пожить в Испании, но вернулся. Период своей жизни с 2022 по 2023 год он называет кочевым. В 2023 году он остановился в Португалии. Выбора оставаться в России у него не было, подчеркнул артист.

Федеральная служба безопасности в 2025 году объявила, что стендап-комики Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, и Дмитрий Романов, родившийся в Одессе, лишены российского гражданства как лица, представляющие угрозу национальной безопасности РФ.

Ранее Романов высказался о жизни в США.