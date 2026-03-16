В России создали систему, которая прогнозирует востребованные профессии на несколько лет вперед

Ученые Пермского Политеха разработали программную систему, которая анализирует вакансии и показывает, какие специалисты и навыки востребованы на рынке труда прямо сейчас, а также прогнозирует спрос на ближайшие 2–4 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 году устареет около 39% существующих навыков. При этом исчезнет около 92 млн рабочих мест, но появится примерно 170 млн новых. Уже сегодня работодатели ищут специалистов, о которых несколько лет назад почти не говорили — например, экспертов по этике искусственного интеллекта или разметке данных. За последние пять лет число вакансий, требующих навыков работы с нейросетями, выросло примерно в десять раз.

Чтобы образовательные программы успевали адаптироваться к таким изменениям, ученые ПНИПУ создали систему, которая автоматически анализирует рынок труда. Алгоритм собирает вакансии с рекрутинговых сайтов, извлекает из них ключевые навыки и формирует аналитическую картину востребованных компетенций.

«Мы применили умный алгоритм обхода блокировок сайтов. Если ресурс начинает ограничивать сбор данных, программа автоматически увеличивает паузу между запросами, а затем постепенно снижает ее. Это позволяет собирать информацию быстро и без перебоев», — рассказал заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Андрей Затонский.

По его словам, система может собрать около 29 тысяч вакансий всего за 54 минуты. При традиционных методах на такой объем данных уходило более семи часов.

После сбора информации программа извлекает навыки несколькими способами: анализирует поле «ключевые навыки», распознает компетенции в тексте вакансии с помощью моделей искусственного интеллекта, выделяет ключевые слова алгоритмами и ищет стандартные формулировки вроде «опыт работы с…».

Затем система приводит найденные навыки к единому виду. Например, «Photoshop», «Фотошоп» и «Adobe Photoshop» объединяются в одну категорию. При этом удаляются общие формулировки вроде «ответственность» или «пунктуальность», которые трудно оценить как конкретную компетенцию.

В результате формируется структурированная картина рынка труда. Например, анализ 12 тысяч вакансий позволил выделить характерные навыки для разных ролей: инженеры-проектировщики (AutoCAD, Revit), BI-аналитики (SQL, BI, ETL), Java-разработчики (Java, Spring, Docker), веб-разработчики (JavaScript, React, TypeScript), системные администраторы (Linux, DNS) и тестировщики (QA, Python, Git).

Система также строит прогноз на несколько лет вперед. Это позволяет образовательным организациям корректировать учебные программы заранее.

«Неожиданным результатом стало то, что среди самых быстрорастущих навыков в IT заметную долю занимают управленческие компетенции — например, управление командой, обучение сотрудников и организаторские навыки», — отметил аспирант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Роман Красовский.

Разработка может использоваться университетами, колледжами, онлайн-школами и корпоративными учебными центрами для обновления образовательных программ. Она также поможет студентам и специалистам лучше понимать требования работодателей и заранее осваивать востребованные навыки.

