США и Израиль атаковали Иран
В Иране пообещали ответный удар в случае атаки на объекты острова Харк

Вооруженные силы Ирана превратят в пепел нефтяную инфраструктуру страны-агрессора в случае нападения США на остров Харк. Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи, передает Tasnim.

«Мы предупреждаем: если преступная Америка атакует остров Харк, его объекты и нефтяной терминал, мы без колебаний превратим в пепел все нефтегазовые объекты страны-агрессора», — подчеркнул он.

14 марта власти США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона. В Иране заявили, что заявления Вашингтона не соответствуют действительности: система ПВО на острове продолжает работу, а нефтяная инфраструктура не пострадала. На фоне эскалации США перебрасывают на Ближний Восток десантную группу с 5 тыс. морпехов, что эксперты называют подготовкой к возможному захвату острова.

Ранее в Иране перечислили возможные условия для открытия Ормузского пролива.

 
