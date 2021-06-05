Путин объяснил, почему Европа затягивает регистрацию «Спутника V»

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда европейское агентство (Европейского агентства по лекарственным средствам, ЕМА) выдаст разрешение на использование российской вакцины в Европе, выяснится, что рынок занят, заключены долгосрочные контракты, для наших компаний поезд уехал», — сказал президент.

Глава государства также назвал чушью обвинения Запада в том, что Россия использует вакцину как геополитическое оружие.

«Это просто бред, сапоги всмятку. По-другому и сказать не могу», — добавил Путин.

В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» вызвала ажиотажный спрос во всем мире. По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, это связано с показателями безопасности препарата и его эффективностью.