Энергосистема Кубы полностью вышла из строя

На Кубе перестала работать Национальная электроэнергетическая система. Об этом сообщила компания Unión Eléctrica de Cuba в соцсети Х.

«Произошло полное отключение. <...> Начинают применяться протоколы по восстановлению», — говорится в сообщении.

О полных и частичных блэкаутах на Кубе сообщалось и ранее. Так, один из них произошел произошел 10 марта, второй — 4 марта.

15 марта жители Кубы устроили акцию протеста из-за энергетического кризиса и разгромили офис правящей коммунистической партии в городе Морон. Правоохранители задержали пятерых участников митинга

9 февраля стало известно, что несколько тысяч российских туристов на Кубе столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за дефицита авиатоплива в республике. Также на фоне энергокризиса россиян начали выселять из отелей и предлагать другие места размещения. Причиной проблем с топливом на Кубе стала нефтяная блокада страны со стороны США. В Кремле назвали ситуацию критической.

Ранее власти Кубы рассказали о ситуации с топливом в стране.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
