В Гидрометцентре рассказали, когда начнется купальный сезон на Черноморском побережье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря начнется примерно через неделю, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, сейчас самая комфортная температура моря в Анапе, Евпатории и Геленджике: +21°С.

«Это пока не устойчивая температура, она колеблется. Но купальный сезон приближается, он начнется уже совсем скоро», — уточнил Вильфанд.

При этом температура моря в Ялте +16°С, в Феодосии и Туапсе +17°С, в Сочи +18°С.

По данным Ростуризма, черноморские курорты России переполнены отдыхающими. Практически полностью разобраны все номера в отелях, а цены на отдых «очень высокие»

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда можно будет открыть купальный сезон в Москве. По словам Вильфанда, 16 июня вода в Москве-реке будет выше +20°С. Он уточнил, что в черте города температура воды может оказаться еще теплее из-за стоков.