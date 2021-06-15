Три гражданина Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

Три гражданина Киргизии пострадали во время взрыва на автозаправочной станции в Новосибирске 14 июня. Об этом сообщил МИД республики.

Отмечается, что мужчина 1968 года рождения получил ожоги примерно 20% тела, пострадавший 2001 года рождения получил ожоги около 5% тела, третий гражданин республики 1988 года рождения — 7% ожога тела. Все они — жители Ошской области Киргизии.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что в результате пожара и взрыва было уничтожено кафе, арендованное киргизской гражданкой.

Накануне на автозаправочной станции «Еврогаз», расположенной на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, произошел выброс газа, спровоцировавший дальнейший пожар. В результате происшествия пострадали 35 человек. Ранее стало известно, что 17 пострадавших по-прежнему остаются в больнице, из них семь человек в реанимации с ожоговым шоком.