Вирусолог из Уханя опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории

Ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли в беседе с New York Times опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории.

«Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых», – заявила Чжэнли.

Она назвала заявления об искусственном происхождении патогена необоснованными, а также опровергла сообщения о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели до первых сообщений о COVID-19.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Впоследствии официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что информация о тяжелой болезни сотрудников института не соответствует действительности.

Президент США Джо Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней.