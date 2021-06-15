Гинцбург допустил появление «московского» варианта COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве связан с появлением новых разновидностей вируса в столице и недостаточной вакцинацией населения, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он рассказал изданию «Известия».

По словам специалиста, зафиксированное изменение клинической картины COVID-19 может объясняться формированием собственных штаммов коронавируса.

«Те полтора миллиона москвичей, которые вакцинировались, хорошо защищены от индийского штамма. Но будут ли они так же хорошо защищены от гипотетического «московского», еще надо изучать», – заявил Гинцбург.

Он также сообщил, что Центр имени Гамалеи вместе с правительством Москвы создаст систему мониторинга штаммов коронавируса, циркулирующих в регионе, с целью их изучения.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом. Из-за роста числа заражений 15-19 июня объявлены выходными днями. С 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.