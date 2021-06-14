Протасевич заявил, что его родители находятся в «информационном вакууме»

Задержанный в Минске блогер и журналист Роман Протасевич заявил, что его родители пребывают в условиях «информационного вакуума».

В понедельник 14 июня в Минске проходила пресс-конференция, организованная белорусским МИД по ситуации с самолетом Ryanair, где присутствовал Протасевич.

«Настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала Софья [Сапега] и мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума.... Я вижу, что их попросту используют», — сказал Протасевич.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега.

Белорусские следователи обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной вражды.

Ранее сообщалось, что родители Протасевича, которого в мае задержали в аэропорту Минска, обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой помочь освободить их сына из заключения.