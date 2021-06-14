Ограбившему бригаду скорой помощи в Калининграде утвердили обвинение

Прокуратура Калининграда утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, которого подозревали в ограблении бригады скорой помощи.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

«Неоднократно судимый (более 6 раз) житель Калининграда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл боковую дверь автомобиля скорой медицинской помощи, выехавшей с бригадой фельдшеров на экстренный вызов, и похитил сумку для оказания экстренной помощи», — напомнили в прокуратуре.

В марте полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже скорой помощи. По данным следствия, нетрезвый мужчина выхватил медикаменты, как только автомобиль подъехал на вызов. Лекарства, оказавшиеся в руках, имели общую стоимость около 30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за оскорбление и насилие в отношении медиков, находящихся при исполнении. Кроме того, внесшие законопроект депутаты хотят предоставить медикам бесплатную правовую поддержку.