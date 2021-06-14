Около пяти сильных взрывов произошло на горящей автозаправке в Новосибирске

Ударную волну от взрывов ощутили живущие в ближайших к автозаправке домах люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Установлено, что на АЗС, где начался пожар, произошло не менее пяти сильных взрывов. После них последовала сильная ударная волна, ее ощущали жители соседних домов», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что шесть человек, среди которых есть маленький ребенок, пострадали при взрыве автозаправки в Новосибирске.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что жилым домам рядом с взорвавшейся автозаправкой ничто не угрожает, но огонь может охватить расположенный неподалеку склад.

Площадь пожара составляет 800 кв. метров, ему присвоен третий (повышенный) номер сложности.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили хлопки газовых баллонов и емкостей с топливом.