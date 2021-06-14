Путин оценил содержание Навального в колонии

Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный находится в заключении на тех же условиях, что и другие. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

«К нему (Навальному) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме», — сказал глава государства.

Алексей Навальный отбывает 3,5 года по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. 2 февраля условный срок по этому делу был заменен реальным.

Ранее сообщалось, что Навального перевели из больницы в колонию.