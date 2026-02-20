Российские вооруженные силы имеют преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом говорится в отчете, представленном конгрессу США аудиторами из Пентагона, Госдепартамента и USAID.

«Российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над Вооруженными силами Украины, которые продолжают испытывать нехватку личного состава и оборудования», — говорится в докладе генеральных инспекторов указанных ведомств.

Авторы отчета констатируют, что ВСУ не удалось остановить продвижение российских войск. Более того, они отмечают, что украинские силы значительно истощены и «слабо подготовлены к реагированию на тактические маневры российской армии», ссылаясь при этом на данные разведывательного управления Пентагона.

В документе также указывается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) критически зависит от поставок из-за рубежа.

