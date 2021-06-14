ЕС утвердил снятие ограничений на поездки для обладателей COVID-сертификатов

Совет ЕС утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Европы для обладателей COVID-сертификатов. Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на распространенное заявление Евросоюза.

«Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата», — говорится в документе.

Так, вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-сертификатов не будут сдавать ПЦР-тесты при путешествиях или проходить карантин.

Прививка должна быть одобрена европейским регулятором и сделана минимум за 14 дней до поездки. Переболевшие владельцы владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней

Официально сертификаты начнут действовать в ЕС с 1 июля.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия одобрила отмену карантинных мер на поездки внутри Европейского союза для граждан сообщества, которые получили полный курс вакцинации от коронавируса.