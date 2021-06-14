У жительницы Самары в носу выросли зубы

Жительница Самары обнаружила, что в гайморовых пазухах у нее выросли зубы, сообщает ГТРК «Самара».

Об этом женщина узнала, сделав МРТ. Выяснилось, что «четверки» (зубы которые идут после клыков) выросли вместо челюсти в носу.

Жительницу Самары направили на операцию, где под общим наркозом удалили зубы. Она рассказала, что чувствует себя хорошо, а дышать ей стало гораздо легче.

Ранее сообщалось, что в Германии стоматолог удалил пациенту самый длинный зуб в истории и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Когда врач измерил длину зуба, оказалось, что она составляет 3,72 см.