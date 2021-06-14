На Украине заявили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, в котором летел белорусский блогер-оппозиционер Роман Протасевич, во время полета над Украиной не запрашивал у украинских диспетчеров разрешения на посадку. Об этом заявил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») Андрей Ярмак, передает РИА «Новости».

По его словам, в качестве доказательств относительно того, что украинские аэропорты не получали никаких запросов, можно предъявить разговоры между экипажем лайнера и диспетчерами всегда.

«Кроме того, такие записи ведутся и на борту. Все данные можно прослушать и информацию сопоставить. Мы со своей стороны готовы ее предоставить в рамках данного расследования», — подчеркнул Ярмак.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной в нем бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. По его словам, информацию о минировании лайнера получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.