Защита россиянки Сапеги обжалует ее задержание в Белоруссии

Адвокат арестованной в Белоруссии гражданки России Софии Сапеги Александр Филанович заявил, что защита будет оспаривать решение суда в Минске не удовлетворять жалобу девушки на задержание. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы», — сказал правозащитник.

По его словам, речь идет об обязательствах Белоруссии в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте. Согласно этим конвенциям после инцидента с сообщением о заложенной на самолете бомбе, Белоруссия как участница конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь.

Ранее один из адвокатов девушки Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание. Суд в Минске отклонил жалобу Сапеги на ее задержание.

До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил аналогичную жалобу россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.

Позднее адвокат рассказал про еще одно дело против Сапеги.