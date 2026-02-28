Президент Ирана обвинил США и Израиль в варварстве после удара по школе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал «бесчеловечным актом» удар по начальной школе для девочек на юге страны, в результате которого погибли около 70 человек, в основном ученицы. Послание Пезешкиана привела его пресс-служба, передает ТАСС.

«Этот акт варварства — еще одна темная страница в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле, которая никогда не будет стерта из исторической памяти нашего народа. Я решительно осуждаю этот бесчеловечный акт», — сказал он.

По информации местных властей, в данный момент известно об около 70 погибших и свыше 90 раненых, сообщало агентство Fars. Жертвами удара в основном стали школьницы, также среди погибших есть преподаватели и родители. Продолжается разбор завалов на месте трагедии.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее «Хезболла» призвала к противодействию атаке на Иран.