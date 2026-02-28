«Хезболла» призвала к противодействию атаке на Иран

«Хезболла» призвала к противодействию атаке США и Израиля на Иран

Ливанское движение «Хезболла» призвало страны региона оказать противодействие американо-израильской атаке на Иран. Об этом сказано в полученной РИА Новости копии заявления движения.

«Хезболла», заявляя о своей полной солидарности с Исламской Республикой Иран, ее руководством и народом, призывает государства и народы региона выступить против этого агрессивного плана и осознать его опасность», — говорится в заявлении.

Движение подчеркнуло: тяжелые последствия затронут всех без исключения, если не будет оказано решительное противодействие США и Израилю. При этом в «Хезболле» выразили уверенность, что эти две страны получат серьезный удар и потерпят поражение в конфликте с Ираном.

Незадолго до этого стало известно, что пожар начался на территории американской военной базы в Бахрейне, подвергшейся атаке со стороны Тегерана.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее США впервые применили дроны-камикадзе.