Трампа предупреждали о больших рисках операции в Иране

В преддверии военной операции США против Ирана президент Дональд Трамп провел серию совещаний, на которых ему сообщили о потенциальных рисках для Вашингтона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

По его словам, непосредственно перед атакой Трамп провел ряд встреч с ключевыми фигурами, среди которых были директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Еще один чиновник сообщил, что перед принятием решения об ударе Белый дом был поставлен в известность о различных рисках, связанных с операциями против Ирана, включая возможные ответные ракетные удары по многочисленным американским базам в регионе, а также о вероятности атак на американские войска в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном сил.

Чиновник добавил, что, несмотря на значительное усиление военного присутствия Соединенных Штатов, системы противовоздушной обороны, развернутые в регионе, не являются всесильными.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее на одной из американских баз после атаки Ирана начался пожар.