Дворец спорта «Мегаспорт» могут закрыть из-за концерта группы «Звери»

Дворец спорта «Мегаспорт», в котором ранее прошел концерт группы «Звери», могут закрыть на 90 суток. Об этом сообщает оперштаб.

Отмечается, что Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы выявило грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования масок на концерте группы «Звери». Дворцу спорта грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. или закрытие на 90 суток по статье 20.6.1 КоАП.

Как сообщил РИА «Новости» заместитель начальника ОАТИ Дмитрий Воронков, представители администрации будут вызваны в объединение для составления протокола.

Ранее сообщалось, что три заведения на Патриарших прудах, — кафе Gucci Shop & Bar, рестораны Pinch и «№13», — в Москве могут закрыть навсегда или временно за нарушение антикоронавирусных мер.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 6 590 случаев коронавируса, с начала пандемии — 1 241 307 случаев. При этом жертвами инфекции за весь период стали 20 979 человек, вылечились 1 096 553.