Суд в Минске отклонил жалобу Сапеги на задержание

Судья Наталья Дедкова Партизанского района Минска заявила, что суд не удовлетворил жалобу гражданки России Софии Сапеги на задержание. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что решение может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.

Ранее один из адвокатов девушки Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил аналогичную жалобу россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.

Позднее адвокат рассказал про еще одно дело против Сапеги.

23 мая Сапегу задержали в Минске вместе с ее молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Позднее в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.