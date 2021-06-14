Росстат оценил убыль населения в регионах

В ряде регионов России в минувшем году естественная убыль населения значительно ускорилась. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в среднем по стране в 2020 году естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019-м, с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек.

Однако в Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась с 308 человек в 2019 году до 17,9 тыс. в прошлом году.

В Татарстане в 2020-м — 12,9 тыс. человек. Так, данные по республике сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где коэффициент прироста естественной убыли населения в среднем не превышал 2,5.

При этом в Москве в 2019 году население выросло на 16,2 тыс. человек, а в 2020-м — снизилось на 24,6 тыс.

Согласно данным Росстата, есть регионы, где сохранился прирост, но убыль значительно выросла. Речь идет о Тюменской области и Карачаево-Черкесии. Так, в первой естественный прирост в минувшем году достиг 59 человек (в 2019-м — 3072). В Карачаево-Черкесии естественный прирост в 2020 году остановился на отметке 101 человек (годом ранее 831).

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