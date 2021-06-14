В Москве в понедельник ожидается до +26°С

Синоптики пообещали, что в Москве в понедельник, 14 июня, будет до +26°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, гласят данные Гидрометцентра России.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +24...+26°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Будет дуть западный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец рассказал, что июль в Москве будет сухим и теплым, а в августе отклонения от нормы станут меньше, всего на 1°С выше нормы.