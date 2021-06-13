Столичные вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно

Студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию в дистанционном режиме. Такое решение руководители некоторых учебных заведений приняли после объявления нерабочих дней в Москве, передает РИА «Новости».

Нерабочие дни продлятся с 15 до 20 июня, при этом московская мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.

Отмечается, что ректор МГУ Виктор Садовничий также объявил о переводе сессий и итоговой аттестации на дистанционный режим с 13 июня. Такое же решение приняли в МГТУ имени Баумана.

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) частично перейдет на дистанционный режим с 13 по 19 июня, но при этом занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно.

По данным агентства, в Рособрнадзоре сообщили, что даты проведения ЕГЭ в Москве сдвигать не будут.

Ранее сообщалось, что несколько ведущих российских вузов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и указа мэра Москвы об объявлении нерабочих дней с 15 по 19 июня переводят в онлайн экзаменационные сессии и аттестации.