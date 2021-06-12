СК завел дело после видео с примотанным к вертолету мужчиной

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пилота вертолета, к которому скотчем привязали мужчину для ролика на YouTube блогера Михаила Литвина. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, сообщает РИА «Новости».

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сказала представитель СК.

По словам Марковской, вертолет уже изъят, а пилот отстранен от полетов. Мужчина, которого прикрепили к вертолету, признан потерпевшим. Следователи уже допросили владельца вертолета и блогера.

В мае Литвин устроил конкурс среди своих друзей, раздав участникам задания, за выполнение которых блогер пообещал заплатить крупную сумму денег. Одним из заданий стал подъем в воздух человека, прикрепленного к днищу вертолета Robinsson 44. За выполнение этого челленджа Литвин заплатил участнику 85 тыс. рублей.