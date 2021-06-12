Гинцбург анонсировал выход вакцины от коронавируса для детей

Вакцина от коронавирусной инфекции для детей может появиться осенью текущего года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«К 15 сентября, максимум к 20 сентября», — ответил ученый на вопрос президента РФ Владимира Путина на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в Кремле.

Ранее Путин заявил, что объема производимых в России вакцин от коронавируса хватит на всех.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российские специалисты рассматривают возможность разрешить вакцинацию от коронавируса среди детей старше 12 лет. По его словам, тестирования могут начаться в ближайшее время.