Герасимов рассказал о создании полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях

Герасимов: ВС РФ взяли пять населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях

Бойцы группировки войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, слова которого приводит министерство обороны РФ.

По его словам, в марте российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов: Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря и Малая Бобылевка в Сумской и Круглое в Харьковской областях.

В феврале глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска контролируют около 80 населенных пунктов региона. Он уточнил, что в 35 населенных пунктах региона установлен контроль ВГА.

В том же месяце стало известно, что российский боец в одиночку уничтожил группу украинских военных, которые пряталась в блиндаже на глубине семи метров в окрестностях Купянска Харьковской области. Военный закинул в землянку, где прятался противник, противотанковую мину. Враг был повержен.

Ранее жители Харьковской области начали ножницами обрезать нити дронов ВСУ.

 
