Глава генштаба Герасимов проверил выполнение боевых задач «Южной» группировкой войск

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Южная». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе работы на пункте управления группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева», — говорится в сообщении.

Медведев рассказал об обстановке, сложившейся в зоне ответственности. Герасимов также выслушал доклады командующих объединениями, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Герасимов заявил о наступлении ВС России по всем направлениям в зоне СВО.