Путин поздравил сограждан с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Об этом сообщает РИА «Новости».

12 июня в Кремле проходит церемония вручения госпремий и награждения героев труда.

«Рад приветствовать вас в Кремле и, прежде всего, поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником, с Днем России», — сказал глава государства, открывая мероприятие.

По его словам, эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». Путин напомнил, что это богатейшее наследие создавалось многими поколениями предков.

Он добавил, что подвиги наших предшественников, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб и хранить в своей жизни завещанные ими ценности.

Ранее россиян поздравил с праздником Госсекретарь США Энтони Блинкен.

День России отмечается 12 июня. Он празднуется ежегодно с 1990 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.