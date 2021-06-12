«Бессмертный полк» отменен из-за коронавируса

Организаторы шествия «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение мероприятия из-за коронавируса. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, пишет «Интерфакс».

«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», — сказала Цунаева.

Она подчеркнула, что организация не будет инициировать шествия и в других российских городах, из-за чего мероприятие не состоится.

Ранее Верховный суд России отменил определение по делу жителя Татарстана Мухаммеда Эль-Айюби, приговоренного к году условно и штрафу 150 тыс. руб. за размещение фото Адольфа Гитлера в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк». Суд принял решение отправить дело на новое рассмотрение.