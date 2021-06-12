В полиции заявили, что устроивший стрельбу на Красной площади нарушил безопасность людей

В полиции заявили, что акционист Павел Крисевич, устроивший накануне стрельбу на Красной площади, умышленно попытался нарушить безопасность людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию протокола о его задержании.

«Крисевич имел умысел на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, действуя умышленно, осознавая, что его действия могут нарушить общественный порядок, общественную нравственность и жизнедеятельность гостей и жителей Москвы <...>», — говорится в документе.

В протоколе также указано, что своим поведением мужчина продемонстрировал пренебрежительное отношение к находящимся вокруг людям, желая противопоставить себя окружающим, он произвел два выстрела, после чего сымитировал выстрел в себя и упал.

В документе также указано, что журналистка SOTA в этот момент производила съемку на видеокамеру мобильного телефона.

11 июня Крисевич дважды выстрелил в воздух на Красной площади, после чего попытался инсценировать самоубийство. В результате произошедшего никто не пострадал. Самого художника и снимавшую его акцию журналистку задержали, возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».

Крисевича неоднократно задерживали после устроенных им акций. Так, в начале текущего года его доставили в отделение полиции после акции с колючей проволокой в центре столицы, а в прошлом году акционист был задержан после инсценировки собственного распятия у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке.