Греция разрешила въезд привившимся «Спутником V»

Национальный комитет по вакцинации в Греции разрешил въезд туристам, которые привиты российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил член комиссии эпидемиологов, профессор по детским инфекционным болезням Афинского национального университета имени Каподистрии Вана Папаевангелу, пишет РИА «Новости».

Теперь для въезда в страну туристы должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, свидетельство вакцинации или недавно перенесенного коронавируса.

«В сотрудничестве с Национальным комитетом вакцинации мы представили сторонние вакцины, прививка которыми необходима для въезда в страну, помимо вакцин, уже принятых Европейским союзом, EMA», — сказала Папаевангелу.

В список разрешенных препаратов попали Novavax, Sinovac/BioNTech, «Спутник (V)», Sinopharm и Cansino Biologics.

Ранее в Зимбабве 11 июня прошла торжественная церемония передачи первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».